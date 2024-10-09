وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41965 شهيدا

وسجلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي في اليوم الـ368 من العدوان، ارتكاب الاحتلال 8 مجازر، ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا و278 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كذلك، أشارت الوزارة، إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووواصل الاحتلال، أمس الثلاثاء، استهدافه مناطق القطاع كافة، ممعنا في حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام كامل.

وأعلنت مصادر إخبارية عن انتشال 6 شهداء بعد استهداف الاحتلال مجموعةً من الأشخاص قرب مسجد حمزة، في خربة العدس، شمالي رفح جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر إخبارية بارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين، في استهداف الاحتلال مركبة غربي مخيم النصيرات، مضيفا أن شهيدا ارتقى في استهداف الاحتلال مجموعة من الأشخاص في مخيم المغازي، وسط القطاع.

كما أعلنت المصادر عن استهداف طائرات الاحتلال، منزلا قرب مقر المجلس التشريعي.

وشمالي القطاع، سجلت إصابات من جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على منازل في مشروع بيت لاهيا، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا.

انتهى**3276