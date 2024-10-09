نجاح إيران في إنتاج قرنيات صناعية لزراعتها ساعد في علاج العديد من مرضى العيون

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر جمعية طب العيون الايرانية، افاد جباروند بأن هناك العديد من الانجازات الجيدة من حيث المعدات والمرافق اللازمة لجراحة العيون في ايران، وبسبب توفر أطباء ذوي خبرة عالية في هذا المجال فلا يتم إرسال أي مريض الى الخارج للعلاج، بل وعلى العكس يتم استقبال العديد من المرضى من الدول المجاورة وخاصة من العراق.

واشار رئيس جمعية طب العيون الايرانية الى انه حاليا تُستخدم الأنظمة الذكية أيضا في علاج طب العيون، وعلى الرغم من وجود 2500 طبيب عيون في ايران.

طب العيون في ايران مقارنة مع طب العيون في امريكا واوروبا

وفي الاشارة الى أن طب العيون في إيران يمكن مقارنته بأمريكا وأوروبا،اوضح جباروند بأن جميع الشعب الايراني يتمتع بإمكانية تلقي الخدمات وعلاج أمراض العيون بشكل سهل وكامل وبتكاليف مقبولة غير باهظة دون اللجوء الى الانتظار في طوابير طويلة مثل الأشخاص في البلدان الأخرى.

ونظرا للانجازات القيمة في مجال طب العيون، دعا جباروند الى تكثيف الدعم في مجال طب العيون بما يخص الأجهزة والمعدات.

انتهى**ر.م