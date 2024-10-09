عراقجي یغادر إلى السعودية

وأعلن السيد "عباس عراقجي" مغادرته إلى الرياض في رسالة عبر حسابه في تطبيق "تلغرام.

و في وقت سابق کتب المتحدث باسم الخارجية "اسماعيل بقائي" في منشور على شبكة X الاجتماعية: ان الوزير عراقجي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء للبحث مع نظيره السعودي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشعبية وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، نظراً للعلاقات الأخوية التي تربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

وسيناقش وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة أيضًا القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك الدعم الشعبي لفلسطين ولبنان ووقف العدوان عليهما وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لهما.

وأضاف: يجب وقف الإبادة الجماعية في فلسطين و لبنان.

وتابع قائلا: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم كافة شعوب المنطقة.

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