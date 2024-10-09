٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85623021
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وزير الخارجية يصل الرياض

٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٥٤ م
رمز الخبر: 85623021
وزير الخارجية يصل الرياض

طهران / 9 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - وصل وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، قبل قليل، الى عاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين السعوديين.

وافادت ارنا، بان عراقجي، يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، بهدف اجراء مشاورات مع المسؤولين في هذا البلد.

وفي هذا السياق، كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي هامانة"، اعلن عبر الفضاء الافتراضي، بان الوزير عراقجي ينوي اجراء مباحثات مع المسؤولين السعوديين في الرياض اليوم الاربعاء، بهدف وقف جرائم الابادة الجماعية وهجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان.

وشدد بقائي، ان جمهورية ايران الاسلامية مصمّمة على تعزيز اواصرها مع دول الجوار، وبما يصب في الاستقرار والامن الاقليميين وتطوير التعاون الاقتصادي خدمة لمصالح شعوب المنطقة جميعا.

انتهى ** ح ع

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