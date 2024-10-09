٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85623070
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وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره السعودي في الرياض

٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٢ م
رمز الخبر: 85623070
وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره السعودي في الرياض

طهران / 9 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - التقى وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي"، في الرياض اليوم الاربعاء، نظيره السعودي "فيصل بن فرحان"؛ باحثا معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح لدى وصوله الى الرياض اليوم، اكد وزير الخارجية الايراني بانه يزور السعودية لاجراء مباحثات تفضي الى ارساء السلام على صعيد المنطقة.

واضاف : انني اتطلع بان تؤدي المشاورات فيما بيننا الى تهيئة ظروف افضل لفلسطين ولبنان والسلام الاقليمي؛ واصفا العلاقات الايرانية السعودية، انها اخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد.

واشار عراقجي، بان الهدف من زيارته للسعودية، هو اجراء مشاورات حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الاخيرة في لبنان وغزة، حيث جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة هناك، وظروف النازحين في لبنان وسبل دعمهم.

وتابع وزير الخارجية : ان القضايا الاقليمية، تشكل الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، مع تاكيده بانه سيقوم حتما بزيارة اخرى من اجل متابعة القضايا الثنائية.

انتهى ** ح ع

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