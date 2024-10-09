رئاسة البرلمان العراقي تدين الإساءة للمرجعية.. الكيان الصهيوني يدفع المنطقة لصراع ديني

وأعرب المندلاوي في بيان صدر عنه اليوم، عن إدانته الشديدة لما نشرته وسائل إعلام صهيونية من إساءة لصورة المرجعية الدينية العليا في العراق؛ مؤكدا بان هذا العمل "يعكس حجم الخبث لهذا الكيان الشيطاني الساعي إلى النيل من مراجع ورموز وقادة الأمة".

وتابع، أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة جرائم الكيان الغاصب ومخططاته الدنيئة في استهداف حرمات المسلمين ومقدساتهم".

وأكد رئيس البرلمان العراقي بالوكالة، أن "مجلس النواب يرفض أي تطاول على مقام المرجعية الدينية العليا في العراق والعالم، والتي كان لها الدور الكبير والأساس طوال مسيرتها في ترسيخ قيم المحبة والتعايش السلمي بين الشعوب، وخلاص دول العالم من براثن التطرف والارهاب والتوحش".

وأكد، بأن "هذا الكيان العنصري والمسكوت عن جرائمه من أغلب دول العالم، يدفع المنطقة إلى حافة صراع ديني يخدم أجنداته وتوجهاته المتشددة، وأن على العالم ردعه وإيقاف شروره عن شعوب المنطقة".

ونشرت القناة اليمينية الإسرائيلية "14"، مساء أمس الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيالات المحتملة.

انتهى ** ح ع

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وكالات انباء عراقية