٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85623324
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قاليباف يصل الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة

٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٨ م
رمز الخبر: 85623324
قاليباف يصل الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة

طهران / 9 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبة مساء الاربعاء على رأس وفد برلماني.

وكان قاليباف قد غادر طهران مساء الأربعاء متوجهاً إلى طاجيكستان بدعوة من كبار المسؤولين فيها، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمعية الوطنية رستم امام علي ورئيس مجلس النواب محمد طاهر ذاكر زادة ورئيس الجمهورية إمام علي رحمن.

كما سيشارك رئيس مجلس الشورى الاسلامي في مؤتمر "الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية طاجيكستان" ويلقي كلمة في هذا الحفل.

وسيكون تعزيز التعاون والتبادلات التجارية بين البلدين أولوية في المحادثات البرلمانية.

كما سيتم خلال هذه الزيارة متابعة تعزيز العلاقات البرلمانية وتسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

ويعقد المؤتمر البرلماني الدولي تحت عنوان "الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية طاجيكستان" يومي 10 و 11 تشرين الاول/ أكتوبر في دوشنبة.

انتهى ** 2342

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