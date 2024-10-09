قاليباف يصل الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة

وكان قاليباف قد غادر طهران مساء الأربعاء متوجهاً إلى طاجيكستان بدعوة من كبار المسؤولين فيها، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمعية الوطنية رستم امام علي ورئيس مجلس النواب محمد طاهر ذاكر زادة ورئيس الجمهورية إمام علي رحمن.

كما سيشارك رئيس مجلس الشورى الاسلامي في مؤتمر "الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية طاجيكستان" ويلقي كلمة في هذا الحفل.

وسيكون تعزيز التعاون والتبادلات التجارية بين البلدين أولوية في المحادثات البرلمانية.

كما سيتم خلال هذه الزيارة متابعة تعزيز العلاقات البرلمانية وتسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

ويعقد المؤتمر البرلماني الدولي تحت عنوان "الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية طاجيكستان" يومي 10 و 11 تشرين الاول/ أكتوبر في دوشنبة.

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