صليات صاروخية كبيرة من لبنان في اتجاه عمق الارض المحتلة وتصديّات لعمليات التسلل

وافاد تقرير للميادين انه عند الساعة 04:00، نفذّت المقاومة عمليتين، استهدفت فيهما تجمعَين لقوات الاحتلال بصليتَين صاروخيتين، الأول على مرتفع القلع في بليدا، والثاني خلف بلدة مارون الراس.



كما استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 04:45، بصليات صاروخية كبيرة، أربعة تجمّعات للاحتلال في كل من مدينة صفد، مستعمرة "حتسور"، مستعمرة "أمنون" شمال طبريا، بالإضافة إلى قاعدة "راعم" العسكرية جنوب الجولان.



وللمرّة الثانية خلال ساعتين، تصدّت المقاومة عند الساعة 05:35 لقوة من جنود الاحتلال، حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه "المشيرفة"، بمحلّقة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.

وقبل ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية، تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية، وذلك عند الساعة الثانية من بعد الظهر (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وأدى القصف الصاروخي على "كريات شمونة" إلى مقتل إسرائيليين اثنين، بينما وُصفت إصابات بالحرجة.

كذلك، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حزب الله أطلق 20 صاروخاً، وحقق إصابات مباشرة في "كريات شمونة"، أدّت إلى إصابة 4 مواقع.

ووصلت عمليّات المقاومة حتى الساعة 22 عمليّة الاربعاء، كانت موزّعة على كامل مناطق الجليل، وصولاً إلى خليج حيفا طولاً وعرضاً، وتخلّلتها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقصف صاروخي ومدفعي، إضافة إلى اطلاق مسيّرات على أهداف عسكرية لـ "جيش" الاحتلال"، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفه.

وعند الساعة 12:15 من فجر الاربعاء، قام مجاهدو المقاومة، بتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة.

ولدى محاولة قوة للاحتلال عند الساعة 4:55 فجر الاربعاء التقدم في اتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 صباح الاربعاء، قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى منطقة اللبونة بصلية صاروخية كبيرة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

ثم أعادت قوة مشاة إسرائيلية محاولة التقدم تجاه اللبونة أيضاً، فكان مجاهدو المقاومة بالمرصاد حيث استهدفوهم بصاروخ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبعد ذلك، وعند الساعة 12:40 ظهر الاربعاء، استهدف مجاهدو المقاومة قوات لجنود الاحتلال في أثناء تقدّمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية ‏صاروخية.‏

انتهى ** 2342