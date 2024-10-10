المقاومة تواصل عملياتها النوعية في غزة

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تفجيرها عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة إسرائيلية أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل "روبوت" مفخخ.

وأضافت، أنه عقب ذلك، وفور تقدم قوة النجدة التابعة للاحتلال إلى المكان تم استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

كذلك، أكدت القسّام استهداف دبابة إسرائيلة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، في حي الإسراء غربي المخيم نفسه.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاطها 3 طائرات من دون طيار إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأكدت السرايا استهدافها موقع "نتيف هعسراه" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

كتائب شهداء الأقصى، أعلنت تمكنها من قصف مقر قيادة "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصاروخين من عيار "107" ملم.

وفي عملية مشتركة استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وقوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا، بقذائف الهاون.

وجاءت العملية رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

انتهى ** 2342