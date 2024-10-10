سرايا القدس تبث مشاهد لكمين نفذته ضد قوة للاحتلال في جنين

وأظهرت المشاهد قوة إسرائيلية راجلة بحارة الدمج بمخيم جنين حيث وقعت في الكمين، وأعقبها اشتباكات مباشرة مع مقاتلي السرايا من نقطة الصفر، مما أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنود آخرين.

وتضمنت المشاهد عملية إجلاء الجنود الإسرائيليين المصابين في الكمين، وهبوط طيران مروحي لنقل الإصابات من المكان المستهدف.

وقالت سرايا القدس في أواخر أغسطس/آب الماضي إنها تمكنت بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها في محور الدمج.

وأشارت إلى أن المقاتلين “استخدموا الأسلحة المناسبة، مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وأطلقت سرايا القدس اسم “رعب المخيمات”، ردا على عملية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر 28 أغسطس/آب الماضي، شملت هجوما على مدن جنين وطولكرم وطوباس وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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