ايران تلتقي اوزبكستان اليوم في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

وتتصدر اوزبكستان المجموعة في الوقت الحاضر برصيد 6 نقاط تليها ايران بفارق الاهداف ومن ثم الامارات بـ 3 نقاط وكوريا الشمالية وقطر ولكل منهما نقطة واحدة واخيرا قرغيزستان بلا نقاط.

وتسعى ايران للفوز في مباراة اليوم لحسم الصدارة والتقدم خطوة مهمة نحو التاهل المباشر الى نهائيات كاس العالم، كما ستستغل اوزبكستان عاملي الارض والجمهور للخروج فائزة من المباراة وهي مهمة صعبة للغاية.

ويشير تاريخ لقاءات المنتخبين الى ترجيح كفة ايران بشكل واضح اذ خاضا لغاية الان 14 مباراة في مختلف البطولات انتهت 10 منها بفوز ايران و 3 بالتعادل و 1 فقط بالخسارة.

وتجري مساء اليوم ايضا مباراتان اخريان ضمن المجموعة ذاتها كالتالي : "قطر-قرغيزستان" ، "الامارات-كوريا-الشمالية".

والتشكيلة الاساسية المحتملة للمنتخب الوطني في مباراة اليوم هي كالتالي: علي رضا بيرانوند، شجاع خليل زاده، محمد أمين حزباوي، صالح حرداني، ميلاد محمدي، أميد نورافكن، سعيد عزت اللهي، مهدي قائدي، علي رضا جهانبخش، مهدي طارمي، وسردار آزمون.

انتهى ** 2342