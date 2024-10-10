١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85623416
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منح وسام المسلمين الروس للمستشار الثقافي الايراني

١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١٨ ص
رمز الخبر: 85623416
منح وسام المسلمين الروس للمستشار الثقافي الايراني

موسكو/ 10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تم منح وسام المسلمين الروس "الوحدة المعنوية" لمستشار الشؤون الثقافية في السفارة الإيرانية في موسكو حجت كبودي، خلال مراسم اقيمت مساء الأربعاء بحضور السفير كاظم جلالي.

وبقرار من المفتي الأكبر الشيخ رافيل عين الدين، رئيس الدائرة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، قدم المفتي روشان أبياسوف، نائبه للشؤون الدولية، هذه الوسام للمستشار الثقافي الايراني.

وجاء في النص الذي وقعه زعيم المسلمين في روسيا: تم منح وسام مسلمي روسيا للسيد حجت كبودي، مستشار الشؤون الثقافية في السفارة الإيرانية في روسيا، تقديرا لجهوده في المساعدة بتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، وتعزيز السلام والحوار بين القوميات والاديان على الساحة الدولية بهدف تطوير القيم المعنوية والأخلاقية.

وفي هذا الحفل، شكر كبودي، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، رئيس الدائرة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، على تقييمه الممتاز لأدائه ومنحه هذه الجائزة الفخرية.

وأعرب مستشار الشؤون الثقافية الإيراني عن أمله في مواصلة تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين شعبي روسيا وإيران في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الثقافي.

انتهى ** 2342

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