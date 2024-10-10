ايران تدعو العالم لمكافحة الجريمة السيبرانية

واعتبر خدائيان في الاجتماع الذي عقد ليلة امس في موسكو بمشاركة 22 دولة، ان تعزيز مراقبة الفضاء الافتراضي بما يتناسب مع تنامي الاجراءات الاجرامية يعد امرا ضروريا وقال ان ثمة مجرمين يتواجدون في الفضاء الافتراضي رغم كل الخدمات التي يقدمها الفضاء الافتراضي.

واضاف اننا نواجه اليوم اشكالا جديدة من الجريمة السيبرانية بما فيها الارهاب السيبراني.

واوضح ان خطر الاشخاص الذين يخترقون منظومات محطات توليد الطاقة الكهربائية والسدود والتجهيزات العسكرية ويتحكمون بها لا يمكن مقارنته بالسرقات السيبرانية، لذلك فان مكافحة هذه الجرائم تتطلب عزما دوليا وبحاجة الى وضع قوانين وانظمة ولوائح دولية ومعاهدات دولية.

واكد رئيس مؤسسة التفتيش العام الايراني ان هذه الجرائم هي فوق وطنية ولا يكفي التعويل على القوانين الوطنية لمكافحتها، ودعا اعضاء امناء المظالم بهذا الاتحاد وسائر امناء المظالم لتقديم الاقتراحات اللازمة لمسؤولي بلدانهم بهذا الخصوص مؤكدا استعداد مؤسسة التفتيش العام الايرانية لتقديم المقترحات اللازمة في هذا المجال.