رئيس البنك المركزي الايراني في زيارة الى موسكو

وكانت مجموعة بريكس تاسست عام 2009، وضمت في عضويتها بداية مؤسسيها وهم روسيا والصين الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، ثم التحقت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية ومصر والامارات واثيوبيا عام 2924، فيما تدعو دول اخرى بما فيها تركيا وسوريا للانضمام اليها.

ويتابع اعضاء بريكس تاسيس مؤسسة مالية مشتركة في اطار تطوير العلاقات النقدية والمصرفية، ووضعوا على جدول الاعمال اجراء محادثات لوضع ذلك موضع التطبيق.

وكان فرزين قد اعلن قبل نحو اربعة اشهر امام المؤتمر المالي الروسي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساهمة في ايجاد مؤسسة مالية مشتركة بين الدول الاعضاء في بريكس وقال ان تشكيل مؤسسة على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) بين دول بريكس، يتيح فرصة جيدة لتوسيع التعاون المصرفي فيما بينها.

واكد فرزين ان استخدام العمليات المحلية بين دول بريكس في العلاقات التجارية والاقتصادية، يمهد لخفض هيمنة الدولار على التبادل الدولي.