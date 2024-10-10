عراقجي: ايران لن تتخلى ابدا عن المقاومة ودعمنا لن يقتصر على السياسي والدبلوماسي

واضاف عراقجي في حديث مع قناة "الجزيرة" اننا لسنا بصدد الحرب او تصعيدها، لكننا جاهزون لاي سيناريو.

واوضح عراقجي ان بوسع الاسرائيليين اختبار عزيمتنا وارادتنا، سنرى كيف سيكون الهجوم، وعلى هذا الاساس سنقوم بدراسة كيفية الرد بدقة وبكافة ابعاده.

ومضى وزير الخارجية يقول ان اسرائيل تريد حربا واسعة ودفع بعض الدول لخوض هذه الحرب مضيفا ان ايران ليست وحدها التي لا تريد حربا واسعة، بل ان الجميع مدرك بكون هذه الحرب كارثية.

واكد ان المقاومة قادرة على الرد على الكيان الصهيوني، وان نتنياهو لم ينل هدفه في حرب غزة اي القضاء على حماس، وسيواجه الوضع ذاته في لبنان ايضا.

واكد وزير الخارجية دعم ايران للمقاومة وقال ان دعمنا لن يقتصر ابدا على الدعم السياسي والدبلوماسي، سنفعل لهم كل ما يلزم. لن نتخلى حتى ليوم واحد عن دعم المقاومة، وقد اعلنت من بيروت ان ايران لن تتخلى عن المقاومة ابدا.

واشار الى زيارته الى لبنان في الاسبوع الماضي وقال ان لقاءاته في بيروت كانت جادة وجيدة، ولم تحدث اي مشكلة. اننا سندعم قرارات الحكومة اللبنانية والمقاومة.

واضاف انه اجرى مشاورات بشان كيفية اقرار وقف اطلاق النار ووقف المذابح والقتل والدمار.

وعن زيارته الاخيرة للعربية السعودية وقطر قال وزير الخارجية ان العربية السعودية تضطلع بدور كبير في المنطقة كما ان قطر تضطلع بدور مؤثر، اننا نجري مشاورات معهما لوقف الحرب.

واكد عراقجي ان القنوات الدبلوماسية مع امريكا مفتوحة عن طريق بعض الدول، ونجري مشاورات من اجل وقف الحرب.