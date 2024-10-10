عراقجي: تطوير العلاقات الشاملة مع دول الجوار، اولوية الحكومة الرابعة عشرة

جاء ذلك خلال لقاء عراقجي في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الطرفان في اللقاء توسيع العلاقات بين طهران والدوحة وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي لا سيما التطورات في لبنان وفلسطين وضرورة وقف الحرب وجرائم الكيان الصهيوني.

واكد وزير الخارجية ان الاولوية المهمة للحكومة الرابعة هي سياسة حسن الجوار وتوسيع العلاقات الشاملة مع دول الجوار في اطار تحقيق السلام والاستقرار والامن وكذلك التنمية والرخاء الاقليمي.

واشاد رئيس الدبلوماسية الايرانية بدور قطر البناء لوقف الحرب في غزة ولبنان قائلا ان الحرب التي يشعلها الكيان الصهيوني هي وراء التدهور الامني وعدم الاستقرار في المنطقة ودعا الى الافادة من كافة الطاقات والامكانات الاقليمية لوقف الحرب فورا والحد من استمرار الابادة الجماعية وتدمير البنية التحتية في لبنان وفلسطين.

اما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني فقد اكد ضرورة استمرار التواصل الوثيق والاخوي بين قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك توسيع العلاقات بينهما.

واشار الى المشاورات الجارية بين الطرفين بخصوص تطورات المنطقة ودعا الى التعاون الاقليمي بهدف وقف الحرب وجرائم الكيان الصهيوني والوصول الى الاستقرار والامن المستدام في المنطقة ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.