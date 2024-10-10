هدية من قائد الثورة الى السفير الايراني لدى لبنان

وكتب السفير اماني في حسابه في منصة "اكس": ان عيادة حجة الاسلام والمسلمين قمي ممثل قائد الثورة الاسلامية المعظم (مد ظله العالي) وارسال رسالة مفعمة بالمحبة من جانب سماحته، هو مبعث فخر واعتزاز لي."

واضاف: كما ان ارسال سماحته هدايا تشمل خاتمين من عقيق متبركين بدعائه بالخير لي ولقرينتي، جعلنا مفعمين بالفخر والشموخ. وحضر اللقاء ايضا، حجة الاسلام محمدي ممثل الولي الفقيه في فيلق القدس وجمع من الاصدقاء والزملاء بوزارة الخارجية.

وابتهل السفير الايراني في ختام منشوره الى الباري عز وجل بالصحة والسلامة لقائد الثورة وقال: "إن ارواحنا فداء على طريق الاسلام والثورة الاسلامية في ايران وولاية الفقيه بالقيادة الالهية لاية الله الامام الخامنئي (مد ظله العالي)."