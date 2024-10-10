١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٧ م
رمز الخبر: 85623912
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journalistکاظم شماعییان

مناورة بحرية مشتركة بين ايران وسلطنة عمان

١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٢٧ م
رمز الخبر: 85623912
مناورة بحرية مشتركة بين ايران وسلطنة عمان

طهران/ 10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اقيمت مناورة مشتركة للاسعاف والإنقاذ في البحر بمشاركة بوارج ومدمرات القوات البحرية للجيش وحرس الثورة الاسلامية في ايران والبحرية السلطانية العمانية استضافتها سلطنة عمان.

وافاد الموقع الالكتروني لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المناورة المشتركة للاسعاف والانقاذ البحري بين ايران وسلطنة عمان اجريت على اساس المشروعات  العملانية البحرية باستضافة البحرية السلطانية العمانية ومشاركة قطع قتالية للقوات البحرية للجيش وحرس الثورة في ايران ووحدات قتالية سطحية وطيران البحرية العمانية في حدود مياه شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.

واضاف ان مشاركة مدمرة "جماران" ايرانية الصنع بالكامل وبارجة "زره" القاذفة للصواريخ ايرانية الصنع بالكامل الى جانب باقي الوحدات القتالية السطحية للقوات البحرية لحرس الثورة في هذا المناورة، عرضت صورة رائعة عن الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال التجهيزات  الدفاعية البحرية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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