١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رمز الخبر: 85624060
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journalistکاظم شماعییان

اجراء اول مناورات مشتركة وهجينة بين ايران وسلطنة عمان

١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رمز الخبر: 85624060
اجراء اول مناورات مشتركة وهجينة بين ايران وسلطنة عمان

طهران/ 10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اقيمت اول مناورة مشتركة وهجينة بين القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والجيش العماني وذلك بمشاركة قوات التدخل الريع للبلدين داخل سلطنة عمان.

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني ان قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قال انه بناء على طلب ودعوة من الجيش العماني باقامة اول مناورة مضادة للارهاب، فقد اجريت اول مناورة مشتركة وهجينة بين القوات البرية للجيش الايراني وسلطنة عمان في ظل توجه مواجهة الارهاب بالمنطقة وارساء الامن المستدام وحرب المدن وتبادل ونقل الخبرات بين البلدين على هيئة تكتيكات نهارية وليلية داخل سلطنة عمان.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على اجراء مناورات مشتركة مع البلدان الصديقة والجارة مضيفا ان هذه المناورة التي تستمر يومين وتشارك فيها وحدات  التدخل السريع والقوات الخاصة للواء 65 للقوات البرية الايرانية باسناد من القوات الجوية والشرطة العمانية اجريت داخل الاراضي العمانية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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