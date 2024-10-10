اجراء اول مناورات مشتركة وهجينة بين ايران وسلطنة عمان

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني ان قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قال انه بناء على طلب ودعوة من الجيش العماني باقامة اول مناورة مضادة للارهاب، فقد اجريت اول مناورة مشتركة وهجينة بين القوات البرية للجيش الايراني وسلطنة عمان في ظل توجه مواجهة الارهاب بالمنطقة وارساء الامن المستدام وحرب المدن وتبادل ونقل الخبرات بين البلدين على هيئة تكتيكات نهارية وليلية داخل سلطنة عمان.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على اجراء مناورات مشتركة مع البلدان الصديقة والجارة مضيفا ان هذه المناورة التي تستمر يومين وتشارك فيها وحدات التدخل السريع والقوات الخاصة للواء 65 للقوات البرية الايرانية باسناد من القوات الجوية والشرطة العمانية اجريت داخل الاراضي العمانية.