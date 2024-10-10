الرئيس بزشكيان يصل الى عشق آباد

وسيشارك الرئيس بزشكيان في المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" بمناسبة الذكرى الـ 300 لوفاة الشاعر الكبير مختوم قلي فراغي، وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية التركمانستاني رشيد مردوف وسفير وأعضاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه الزيارة، سيجتمع الرئيس الايراني مع الزعيم الوطني في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرافق الرئيس بزشكيان ، وزير الخارجية عباس عراقجي ، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد أتابك ، ووزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية محمد رضا صالحي أميري.

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