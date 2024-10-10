١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85624111
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الرئيس بزشكيان يصل الى عشق آباد

١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ م
رمز الخبر: 85624111
الرئيس بزشكيان يصل الى عشق آباد

طهران / 10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى عشق آباد مساء اليوم الخميس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الـ300 لوفاة الشاعر التركماني الشهير "مختوم قلي فراغي" واللقاء بالزعيم الوطني ورئيس الجمهورية في تركمانستان.

وسيشارك الرئيس بزشكيان في المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" بمناسبة الذكرى الـ 300 لوفاة الشاعر الكبير مختوم قلي فراغي، وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية التركمانستاني رشيد مردوف وسفير وأعضاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه الزيارة، سيجتمع الرئيس الايراني مع الزعيم الوطني في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرافق الرئيس بزشكيان ، وزير الخارجية عباس عراقجي ، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد أتابك ، ووزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية محمد رضا صالحي أميري.

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