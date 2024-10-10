القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أميركية في البحر الأحمر وأخرى في المحيط الهندي

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية، استهدفت سفينة OLYMPIC SPIRIT ) ) النفطية الأميركية في البحر الأحمر.. مبينة أن عملية الاستهداف تمت بــ 11 صاروخاً بالستياً وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت السفينة إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله.

وأشارت إلى أن القوة الصاروخية استهدفت في العملية الثانية سفينة ST.JOHN) ) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.. مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وأنها لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

انتهى ** 2342