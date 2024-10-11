ايران تتعادل مع اوزبكستان في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

تبادل الفريقين المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع صالح حرداني في الدقيقة 57 بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكان اخطر فرصة حينما أرسل البديل مهدي قائدي كرة عرضية عالية من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى ارتقى لها علي نعمتي قبل أن يحوّلها برأسه نحو أسفل الزاوية اليمنى شتتها المدافع في اللحظة الأخيرة بقدمه اليمنى من على خط المرمى (83).

وفي الدقائق الاخيرة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لايران حينما لمس المدافع الاوزبكي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بوضوح الا ان الحكم الغاه بعد الرجوع لتقنية الفار دون معرفة السبب.

وفي مباراة اخرى اقيمت مساء الخميس فازت قطر على قرغيزستان 3-1 فيما تعادلت الامارات مع كوريا الشمالية 1-1 .

وفي ختام الجولة الثالثة واصلت اوزبكستان تصدرها للمجموعة برصيد 7 نقاط تليها ايران بفارق الاهداف ومن ثم الامرات وقطر ولكل منهما 4 نقاط وكوريا الشمالية بنقطتين واخيرا قرغيزستان بلا نقاط.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 15 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تلتقي أوزبكستان مع الإمارات في طشقند، وقرغيزستان مع جمهورية كوريا الشمالية في بيشكك، وإيران مع قطر في الإمارات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الإمارات على قطر 3-1 في الريان وإيران على قرغيزستان 1-0 في أصفهان وأوزبكستان على جمهورية كوريا الشمالية 1-0 في طشقند، في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على الإمارات 1-0 في العين وأوزبكستان على قرغيزستان 3-2 في بيشكك وتعادل جمهورية كوريا الشمالية مع قطر 2-2 في فينتيان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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