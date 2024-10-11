نمو صادرات إيران إلى تركمانستان بنسبة 15 بالمائة

وقال روح الله لطيفي في تصريح له الخميس عشية زيارة الرئيس مسعود بزشكيان الى تركمنستان: تم في النصف الأول من العام الحالي (بدأ في 20 اذار/مارس) تصدير أكثر من 702 ألف طن من السلع غير النفطية بقيمة 239 مليون دولار من إيران إلى تركمانستان بزيادة نسبتها 12.1% من حيث الوزن و14.6% من حيث القيمة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام السابق.

واضاف: في العام الماضي، تم تصدير أكثر من مليون و359 ألف طن من البضائع الإيرانية غير النفطية الى تركمانستان بقيمة 445 مليون دولار من ضمنها 228 ألف طن من منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والغذائية بقيمة 117 مليون دولار.

وقال: بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والغذائية، تم تصدير الأدوية والأجهزة المنزلية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية والبلاستيك والسلع الاستهلاكية والآلات إلى هذا البلد.

وتابع المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة التابعة لدار الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية: في العام الماضي، استيراد ايران أكثر من 38 ألف طن من البضائع بقيمة 38 مليون دولار من تركمانستان.

ووفق إحصائيات الجمارك، فقد بلغت وادرات ايران من تركمانستان في النصف الأول من العام الجاري، 10 آلاف طن من البضائع بقيمة 12 مليون دولار ، وكانت أهم السلع المستوردة المنسوجات والأقمشة والخيوط.

وبحسب المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة التابعة لدار الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، فقد بلغت واردات تركمانستان من جميع انحاء العالم حوالي 3.5 مليار دولار من البضائع في عام 2023، وكانت حصة ايران منها 445 مليون دولار اي ما نسبته نحو 12.5 بالمائة.

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