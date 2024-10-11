نحو 60 دولة شاركت في المهرجان الدولي لافلام الاطفال والناشئة في اصفهان

وقال خزاعي، مساء الخميس، في الحفل الختامي للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال والناشئة في دورته الـ36 في مدينة اصفهان وسط ايران: ان القسم الدولي لمهرجان افلام الاطفال والناشئة لقي ترحيبا واقبالا كبيرا من قبل الجماهير والضيوف الأجانب.

واضاف: أرسل المشاركون ومنتجو الأفلام من حوالي 60 دولة أعمالهم للمشاركة في هذا المهرجان.

وتابع خزاعي: لقد مر هذا المهرجان بالعديد من التقلبات على مر السنين، ولكن هذه الأيام نشهد انعقاده بمستوى ممتاز.

وأشار إلى أن هذا المهرجان حقق أرقاما قياسية جديدة، وأوضح أن الاقبال الكبير أدى إلى زيادة العروض في هذا المهرجان ومن ضمنها بعض الأعمال التي عرضت لأول مرة.

واكد خزاعي قائلا: أطلب من جميع السينمائيين عدم التزام الصمت تجاه قضية غزة وان يتحدثوا ويقوموا بانتاج اعمال عن الإبادة الجماعية التي تحدث هنالك.

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