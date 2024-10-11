١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص
رمز الخبر: 85624224
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journalistاحمد قزوینی حائری

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المقاومة الإسلامية في العراق، تؤكد استهداف هدف حيوي  في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر

١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص
رمز الخبر: 85624224
المقاومة الإسلامية في العراق، تؤكد استهداف هدف حيوي  في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر

طهران / 11 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وقالت المقاومة العراقية في بيان، إن الهجوم يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدد البيان على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، هاجمت فجر الأربعاء، 4 أهداف للاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتلين، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي 4 بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة العراقية في حينها استهداف هدفين حيويين جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وهدفين حيويين في الجولان السوري المحتل.

** إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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