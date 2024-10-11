المقاومة الإسلامية في العراق، تؤكد استهداف هدف حيوي  في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر

وقالت المقاومة العراقية في بيان، إن الهجوم يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدد البيان على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، هاجمت فجر الأربعاء، 4 أهداف للاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتلين، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي 4 بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة العراقية في حينها استهداف هدفين حيويين جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وهدفين حيويين في الجولان السوري المحتل.

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