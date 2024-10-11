١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٩ ص
رمز الخبر: 85624232
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journalistاحمد قزوینی حائری

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"جيش" الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل 3 ضباط في معارك قطاع غزة

١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٩ ص
رمز الخبر: 85624232
"جيش" الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل 3 ضباط في معارك قطاع غزة

طهران / 11 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أقرّ الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 ضباط " في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ هؤلاء القتلى هم برتبة رائد.

ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها النوعية والكمائن في مختلف محاور القتال في القطاع.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، قد أعلنت، تفجيرها عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة إسرائيلية أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل "روبوت" مفخخ. 

وأضافت، أنه عقب ذلك، وفور تقدم قوة النجدة التابعة للاحتلال إلى المكان تم استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

كذلك، أكدت القسّام استهدفت دبابة إسرائيلة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، في حي الإسراء غربي المخيم نفسه.

وفي عملية مشتركة استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وقوات الشهيد عمر القاسم جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا، بقذائف الهاون.

**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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