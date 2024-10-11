١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص
رمز الخبر: 85624270
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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صادرات إيران من البضائع غير النفطية بلغت 13 مليون دولار خلال 6 أشهر

١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص
رمز الخبر: 85624270
صادرات إيران من البضائع غير النفطية بلغت 13 مليون دولار خلال 6 أشهر

ساري/ 11 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- تم خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري تصدير أكثر من 56 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 13 مليون و23 ألف دولار إلى تركمانستان من جمرك محافظة مازندران شمال البلاد.

وتم خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري تصدير أكثر من 56 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 13 مليون و23 ألف دولار إلى تركمانستان من جمرك مازندران، والتي تشكل 5 بالمائة وزنا و8 بالمائة قيمة إجمالي صادرات جمارك محافظة مازندران.

صادرات إيران من البضائع غير النفطية بلغت 13 مليون دولار خلال 6 أشهر

وتشمل السلع المصدرة إلى تركمانستان منتجات الألبان والمعادن والمواد البلاستيكية والمنتجات الكيماوية والمعادن والأخشاب والأشياء الخشبية. وبحسب هذا التقرير، فقد دخلت البلاد في النصف الأول من العام الحالي 5000 طن من فحم الكوك من تركمانستان بقيمة 3 مليون و 519 ألف دولار عبر جمارك مازندران.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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