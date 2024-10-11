لقاء الممثل الخاص لوزير الخارجية مع سفراء قطر وروسيا وفرنسا لدى لبنان

وبحسب قسم السياسة الخارجية في وكالة "ارنا"؛ التقى محمد رضا رؤوف شيباني الممثل الخاص لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون غرب آسيا، أمس (الخميس 10 تشرين الأول/أكتوبر) مع سفراء فرنسا وروسيا وقطر في لبنان وبحث معهم آخر التطورات في المنطقة ولبنان، وبحث وضع اللاجئين اللبنانيين وضرورة وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان والمساعدات الإنسانية لهذا البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي عين شيباني ممثلا خاصا له في منطقة غرب آسيا في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد عراقجي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لممثله الخاص، على تزايد التحركات السياسية وضرورة تشكيل عمل جماعي للدول التي تريد الاستقرار والسلام في المنطقة.

ويبدو أن اللقاءات الدبلوماسية الأخيرة جرت في إطار هذه المهمة.

**إنتهى