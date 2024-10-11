محافظ البنك المركزي يؤكد على تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وروسيا

والتقى رئيس البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين"، رئيسة البنك المركزي الروسي "إلفيرا نابيولينا"، خلال هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول البريكس في موسكو، مؤكدا خلال اللقاء على تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين البلدين.

وفي اللقاء الذي حضره سفير إيران لدى موسكو "كاظم جلالي"، ورئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الإسلامي "غلام رضا تاجكردون"، تم بحث آخر تطورات مشاريع التعاون النقدي والمصرفي والمالي المشتركة بين البلدين.

و يعقد الاجتماع الثاني لرؤساء البنوك المركزية لدول البريكس اليوم في موسكو. وتعد روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من الأعضاء المؤسسين لها، كما انضمت إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى مجموعة البريكس في عام 2024.

وتوجه رئيس البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين"، أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في الاجتماع الثاني لرؤساء البنوك المركزية للدول الاعضاء في مجموعة بريكس واجراء محادثات ثنائية مع نظرائه المشاركين.

يذكر أنه من المقرر أن تعقد القمة الرابعة عشرة للدول الأعضاء في مجموعة البريكس في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر هذا العام الجاري في كازان بروسيا.

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