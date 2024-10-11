بزشكيان: يجب على الاحتلال الصهيوني أن يتوقف عن قتل الأبرياء

وقال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، على هامش المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية"، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 300 لوفاة الشاعر الكبير "مختوم قلي فراغي"، ردا على سؤال صحفيين حول تصرفات الكيان الصهيوني: على الاحتلال أن يتوقف عن قتل الأبرياء و النساء والأطفال، وقصف المنازل السكنية في غزة.

وأضاف: لقد انتهك الكيان الصهيوني بما يملك من قوة كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكل شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول له شيئاً لأن أمريكا وأوروبا تدعمانه.

وردا على سؤال آخر حول كيف ترى العلاقة مع روسيا، قال الرئيس بزشكيان: كانت لدينا بشكل عام علاقة جيدة مع دول الجوار منذ فترة طويلة.

وأوضح الرئيس الإيراني إن شعار الأمم المتحدة هذا العام هو السلام والأمن والكرامة الإنسانية، مما يعني أنه يجب أن نتعامل مع الجميع على أساس السلام والأمن والكرامة.

وقال: سواء كان الأمر يتعلق بروسيا التي تربطنا علاقة قديمة بها، أو بجميع دول المنطقة، فإننا نود أن نعيش معهم جميعا في سلام وطمأنينة مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية.

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