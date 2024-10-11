بوتين: منفتحون لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء الدوليين

وأشار خلال مشاركته في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات" في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، إلى أن "روسيا تؤيد إجراء أوسع نقاش دولي ممكن حول معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب".

وأضاف أنّ "روسيا منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد مع جميع أصدقائنا وشركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".

كما قال إنه لا يمكن ضمان السلام والتنمية العالميين إلا من خلال الأخذ في الاعتبار آراء كل دولة وشعب، مع احترام سيادتهم.

**إنتهى