الإعلام الحكومي بغزة: ساعات حاسمة لحياة المرضى في مستشفى كمال عدوان

وأضاف الإعلام الحكومي في تصريح صحفي، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحياة كثير من الأطفال داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، بسبب نفاد الوقود ومنع العدو وصوله إلى مستشفيات الشمال، وبسبب التكدس والاكتظاظ.

وأدان جريمة العدو بمحاولات إخراج مستشفيات الشمال عن الخدمة مما يهدد حياة 400,000 إنسان، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية وشركائهم في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وبدون تلكؤ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي ويزداد خطورة في شمال قطاع غزة، بعد قيام جيش العدو بشن هجوم واسع على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم السابع على التوالي، حيث يفرض عليها حصاراً مشدداً، ويمنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.



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