سفير إيران لدى العراق يزور ضحايا جرائم الاحتلال جراء انفجار أجهزة الإتصالات اللاسلكية

وزار آل صادق ضحايا الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان جراء تفجير أجهزة الإتصالات اللاسلكية (بيجر) والذين تم نقلهم إلى مستشفيات العراق وكربلاء لتلقي العلاج.

وفي هذا اللقاء، أكد الجرحى اللبنانيون على مواصلة المعركة حتى النصر على الكيان الصهيوني بروح عالية جداً لا توصف.

وأشار أحد المصابين إلى أن أي عمل جبان من قبل الاحتلال، بما في ذلك تفجیر أجهزة الإتصالات اللاسلكية (بيجر) في لبنان، ليس له أي تأثير على معنويات مقاتلي جبهة المقاومة، مشددا على ضرورة مواصلة طريق شهيد المقاومة السيد حسن نصر الله حتى النصر الكامل.

وفي اللقاء، الذي عقد في أجواء حميمة، طالب اللبنانيون الجرحى بنقل تحياتهم إلى قائد الثورة الإسلامية، وشددوا على ضرورة الثبات في الحرب ضد الغطرسة العالمية والكيان الصهيوني.

ورافق القنصل العام الإيراني في كربلاء السيد "عبد الرحيم ساداتي فر"، السفير الإيراني خلال اللقاء.

وفي أعقاب العملية الوحشية التي قام بها الكيان الصهيوني، تم نقل العشرات من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في هذه الجريمة إلى المستشفيات العراقية لتلقي العلاج.

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