بقائي: زيارة رئيس الجمهورية لتركمانستان مؤشر على استمرار التوجه الثقافي في الدبلوماسية الإيرانية

وأفاد قسم السياسة الخارجية في وكالة "إرنا" إن السيد عباس عراقجي وزير الخارجية كتب على موقع أكس الاجتماعي: زيارة الرئيس بزشكيان إلى تركمانستان جاءت للمشاركة في مراسم احياء ذكرى مختوم مغلي فراغي، الشاعر والمتصوف التركماني المولود في إيران، ويعتبر إرث فراغي الأدبي أحد رموز الرابطة التاريخية بين شعبي إيران وتركمانستان، وهو علامة على استمرار الاتجاه الثقافي في السياسة والدبلوماسية الإيرانية وأهمية التراث الأدبي والثقافي المشترك لشعب إيران وتركمنستان.

الجدير ذكرى إن الرئيس توجه مساء الخميس 10 أكتوبر إلى عشق آباد بدعوة من رئيس تركمانستان "سردار باردي محمدوف" للمشاركة في حفل إحياء الذكرى الـ 300 للشاعر التركماني الشهير مختوم قلي فراغي وأيضاً للقاء رؤساء الدول الأخرى.

والتقى بزشكيان خلال هذه الزيارة بالزعيم الوطني ورئيس تركمانستان، وكذلك رئيس روسيا.

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