حزب الله يستهدف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلية بـ"كريات إيلعيزر" في حيفا

ويشن حزب الله عملياته دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته‌‌، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وفي أبرز عملياته لليوم الجمعة، شنّ حزب الله عند الساعة 08:30 صباحاً، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في "كريات إيلعيزر" في حيفا.

وفي التوقيت نفسه، عند الساعة 08:30 صباحاً، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "زوفولون" شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

كذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 02:25 من بعد الظهر، تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يعرا" بصلية صاروخية.

وفي ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 07:20 تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

المقاومة تستهدف تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع "العباد".. و"جيش" الاحتلال يحاول الاحتماء خلف قوات اليونيفيل في القطاع الغربي"



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