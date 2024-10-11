العثور على جثمان الشهيد العميد نيلفروشان

وبحسب الوكالة الأنباء "إرنا"، وبناء على هذا الإعلان، سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقل جثمان الشهيد نيلفروشان إلى الوطن الإسلامي وخطط التشييع والدفن.

وأشارت إلى إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب، أصدر أمره باغتيال السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله،من المقر الرئيسي. للأمم المتحدة في نيويورك بدعم من الولايات المتحدة، .

ونتيجة لهذا الأمر، قصفت طائرات الكيان الصهيوني، مساء الجمعة، المناطق السكنية في حي "حريك" بضواحي بيروت.

وأعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته ما بين ثمانية إلى 12 مقاتلة في الوقت نفسه، واستخدمت فيه 2000 رطل من القنابل الأمريكية.

واستشهد في هذه الهجمات مجاهدون مثل السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والعميد نيلفروشان.

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