بقائي: على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ضد شر الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية( إرنا) إن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة شؤون خاجة الإيرانية، أدان بشدة الهجوم الذي شنه جنود كيان الاحتلال على قوات اليونيفيل في لبنان،و كتب يقول : إن الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هو مثال آخر على الأنتهاكات والوقاحة التي تمارسها قوات الاحتلال. الكيان الذي قتل خلال العام الماضي أكثر من 220 من موظفي منظمة الأمم المتحدة في غزة؛ يقوم سفيره بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة؛ فيما قدم وزير خارجيته الأمين العام للأمم المتحدة كعنصر غير مرغوب فيه؛ كما استغل رئيس وزرائه المروج للحرب حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة لتهديد وترهيب الدول الأخرى.

وأضاف بقائي: يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي ضد هذا الشر.

**إنتهى