وزير الجهاد الزراعي: ايران على اعتاب الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر

وفي تصريح له اليوم الجمعة، خلال حفل تشغيل أول مزرعة ذكية للري تحت السطحي في البلاد في شركة كارون لزراعة وصناعة قصب السكر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتبر نوري قزلجة قضية المياه قضية جادة في البلاد، وقال: ان القطاع الزراعي يواجه نقصا حادا في هذا المجال.

ونوه إلى اللقاء الأول لأعضاء الحكومة مع قائد الثورة الاسلامية وتأكيده على مسألة الاستهلاك الأمثل للمياه، وقال: ان استخدام الأساليب الحديثة والذكية في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة، بالإضافة إلى كونه حلاً للاستهلاك الأمثل للمياه فهو واجب قانوني ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار دائمًا.

وقال وزير الجهاد الزراعي: إن موضوع المياه لم يكن يؤخذ بعين الاعتبار في الماضي واليوم وصل إلى مرحلة يجب علينا فيها الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه متاحة.

وأشار نوري قزلجة إلى تنفيذ خطة الري تحت السطحي والتي تعتبر من أكفأ الطرق لاستخدام المياه، وقال: ان شركة كارون لزراعة وصناعة قصب السكر، من خلال تطبيق هذه الخطة في حقولها، أظهرت أن تنفيذ هذا النوع من الري يمكن تطبيقه في الحقول الكبيرة الاخرى ايضا.

وأضاف: إن استخدام نظام الري تحت السطحي الذكي تحت الضغط يؤدي إلى تحسين المؤشرات الزراعية للبلاد، ومن الضروري تعزيز هذا الأسلوب.

وأوضح وزير الجهاد الزراعي أن الاستفادة القصوى من الموارد المائية لم يعد خياراً بل مساراً يجب أن نسلكه، مضيفاً: ان التوفير والاستخدام الأمثل للمياه في مجال الاكتفاء الذاتي في إنتاج المنتجات المختلفة كالسكر سيكون مؤثرا أيضا للبلاد.

وقال: سنتبع استخدام الأساليب العلمية لزيادة إنتاج السكر في البلاد في ذات الوقت مع الاستهلاك الأمثل للمياه.

يذكر انه بحضور وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجة جرت اليوم الجمعة مراسم تدشين أول مزرعة ذكية للري تحت السطحي في البلاد بمساحة 118 هكتارًا في حقول شركة كارون لزراعة وصناعة قصب السكر بمدينة شوشتر.

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