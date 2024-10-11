مسؤول: نخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والمستدام في إنتاج القمح بالبلاد

وخلال زيارته إلى محافظة فارس جنوب ايران ، الجمعة، لحضور ورشة عمل تدريبية حول كيفية تنفيذ خطط زراعة القمح في الخريف، قال سهراب سهرابي: بناء على المهام الواردة في قانون خطة التنمية السابعة ووثيقة الأمن الغذائي، استهدفت وزارة الجهاد الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 105% للعام الزراعي الحالي.

وذكر أنه بناءً على هذه المستندات تم إخطار المحافظات بخطط زراعة القمح، وأوضح أنه مع اتخاذ الإجراءات الفنية فإن الاستعدادات الزراعية تشمل توريد 500 ألف طن من البذور المعدلة للقمح المائي والبعلي والقاسي، وتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة لمكافحة الآفات والأمراض.

واعتبر سهرابي خطط تطوير أنظمة الري الحديثة أحد الإجراءات الفنية المدروسة لزراعة الموسم الحالي وقال: تم في السنوات الأخيرة، إدخال أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية عالية ومتطلبات مائية منخفضة وكثافة عالية وتم وضعها تحت تصرف المزارعين.

واوضح منفذ شروع القمح والأرز بوزارة الجهاد الزراعي، ان محافظة فارس شهدت توجهاً متنامياً في إنتاج القمح وضمان شرائه خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعتبر من المحافظات المهمة جدا في إنتاج القمح.

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