عشرات الشهداء والمصابين بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال في جباليا

وأكد جهاز الدفاع المدني وقوع شهداء وعشرات الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي، لمنازل تعود لعائلات “دردونة” و”جنيد” و”عساف” و”عزام” في منطقة جباليا البلد.

وأوضح الدفاع المدني، في تصريح مقتضب، أن المربع السكني المستهدف في منطقة جباليا البلد يحتوي على 4 منازل وجميعها مأهول بالسكان، وتم انتشال 12 شهيدا بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 30 مصابا، فيما لا زال حوالي 14 مفقودا تحت الأنقاض.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للاعلام بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات عنيفة على جباليا البلد، أسفرت عن أكثر من 22 شهيدًا في حصيلة أولية، بالإضافة لعشرات المصابين والمفقودين تحت أنقاض المنازل.

وأوضح أن البيوت تم مسحها بالكامل جراء الغارات العنيفة واختفت معالمها، وارتقى 15 شهيدا تحت ركام منزل عائلة عساف لوحده، من بينهم طفلة لم تتجاوز شهرها السابع، فيما تحول مكان المنزل إلى حفرة بعمق 20 مترا.

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