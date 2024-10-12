حزب الله يجدّد قصف "زوفولون" شمالي حيفا بعشرات الصواريخ

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة "زوفولون"، شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية كبيرة أطلقتها عند الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر.

وهذه العملية هي الثانية، التي يستهدف فيها حزب الله "زوفولون"، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي، إذ استهدف صباحاً تجمعات لجنود الاحتلال فيها بصلية صاروخية.

وقصفت المقاومة أيضاً، عند الـ5:45، مدينة صفد المحتلة، بصلية ‏صاروخية كبيرة أيضاً.

وقبل ذلك، شنّت المقاومة 3 عمليات متزامنة، ضدّ الاحتلال في مستوطناته الشمالية، عند الخامسة، استهدفت في إحداها تجمعاً لجنود إسرائيليين في غربي "كريات شمونة".

أما في العمليتين الأخريين، فقصف حزب الله تجمعين لقوات الاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بحيث استهدف كلاً منهما بصلية صاروخية؛ الأول في "كفرجلعادي"، والثاني "كفريوفال".

وبالتزامن مع استهدافه شمالي فلسطين المحتلة في هذا التوقيت، أطلق حزب الله صواريخ في اتجاه الجولان السوري المحتل، بحيث استهدف تجمعاً لقوات الاحتلال في مقر ‏قيادة اللواء المدرّع الـ7 في ثكنة "كاتسافيا"، بصلية صاروخية.

واستهدف، عند الخامسة أيضاً، تجمعاً لجنود الاحتلال في غربي ثكنة "راوية"، في الجولان السوري المحتل، بصلية صاروخية أخرى. ‏

إضافةً إلى ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعاً لقوات إسرائيلية في مستوطنة "شوميرا" (عند الـ3:25)، وتجمعات الاحتلال في رأس الناقورة (عند الثالثة)، بصليتين صاروخيتين.

لاحقاً، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعين آخرين لقوات الاحتلال في ثكنة "هونين" ومستوطنة "كفرجلعادي"، بصليتين صاروخيتين، في عمليتين متزامنتين عند الـ9:15.

استهداف تحركات جنود الاحتلال وتجمعاتهم عند الحدود

أما عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يواصل حزب الله تصديه لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل في اتجاه القرى الجنوبية، فاستهدف تحركات لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة، بالقذائف المدفعية، بحيث حقق هناك إصابات مباشرة.

واستهدف هذه التحركات في عمليتين؛ الأولى عند التاسعة، والثانية عند الـ10:40.

واستهدف تحركات الجنود في محيط بليدا، بالقذائف المدفعية أيضاً، عند السابعة.

كما قصف تجمعاً لجنود الاحتلال في جنوبي يارون بصلية صاروخية (عند الـ6:15)، وآخر عند أطراف بليدا بصلية صاروخية (عند الـ4:40)، وثالثاً في تل شعر في مقابل رميش بصلية صاروخية أيضاً (عند الـ3:25).

واستهدفت المقاومة تجمعاً في "مرغليوت" بالقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرة (عند السادسة).

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد توثّق استهداف حيفا المحتلة بصليات صاروخية، الجمعة.

ونشر أيضاً مشاهد عن عمليات أخرى استهدف فيها حزب الله مستوطنات "كريات شمونة"، حتسور"، "أمنون"، إضافةً إلى مدينة صفد المحتلة.

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