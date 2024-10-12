حزب الله ينفذ عمليات نوعية عدة ضد الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت

وقال "حزب الله" في بيانات له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

-"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من فجر اليوم السبت ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية".

‏-"ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر اليوم السبت قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية".

-"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من فجر اليوم السبت، ‏تجمعا لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية".

‏وكان "حزب الله" قد نفذ يوم الجمعة، وفي أقل من 24 ساعة، 24 عملية نوعية ضد الاحتلال.

كما طلب "حزب الله" مساء الجمعة من المستوطنين، الابتعاد عن مناطق تجمع الجنود في شمال فلسطين المحتلة.

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