١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٤ ص
رمز الخبر: 85624894
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

الفريق الإيراني يفوز بالمركز الثالث في مسابقات كرة الماء الروسية

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٤ ص
رمز الخبر: 85624894
الفريق الإيراني يفوز بالمركز الثالث في مسابقات كرة الماء الروسية

طهران/12 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-فاز الفريق الايراني لكرة الماء بالمركز الثالث في البطولة الرباعية لبحر قزوين في استراخان الروسية بفوزه على المنتخب الروسي.

ونجح الفريق الوطني الايراني لكرة الماء الذي شارك في البطولة الرباعية لبحر قزوين في استراخان الروسية تحت اسم نادي الشهيد شيرودي في طهران، في التغلب على فريق الشباب الروسي وحصل على المركز الثالث في هذه البطولة.

واقيمت بطولة بحر قزوين لكرة الماء في ستراخان الروسية بحضور فريق الشباب الروسي لكرة الماء، وفريق روسيا للكبار لكرة الماء، وفريق نادي الشهيد شيرودي في طهران ونادي استراخان.

وبعد ان قدم مباراة حماسية، فاز الفريق الايراني بنتيجة 12-10 على فريق الشباب الروسي لكرة الماء وبذلك احتل المركز الثالث في هذه البطولة.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

تعليقك

You are replying to: .