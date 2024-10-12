الفريق الإيراني يفوز بالمركز الثالث في مسابقات كرة الماء الروسية

ونجح الفريق الوطني الايراني لكرة الماء الذي شارك في البطولة الرباعية لبحر قزوين في استراخان الروسية تحت اسم نادي الشهيد شيرودي في طهران، في التغلب على فريق الشباب الروسي وحصل على المركز الثالث في هذه البطولة.

واقيمت بطولة بحر قزوين لكرة الماء في ستراخان الروسية بحضور فريق الشباب الروسي لكرة الماء، وفريق روسيا للكبار لكرة الماء، وفريق نادي الشهيد شيرودي في طهران ونادي استراخان.

وبعد ان قدم مباراة حماسية، فاز الفريق الايراني بنتيجة 12-10 على فريق الشباب الروسي لكرة الماء وبذلك احتل المركز الثالث في هذه البطولة.

انتهى**ر.م