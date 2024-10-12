قاليباف يصل الى بيروت

وقبل توجهه الى سويسرا للمشاركة في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي، وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف " منذ بضع الوقت الى مطار بيروت للتحدث مع السلطات اللبنانية ولإعلان دعمه لمقاومة وصمود شعب هذا البلد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

وبعد لقائه المسؤولين اللبنانيين ،يغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها الى جنيف حيث سيبحث في جزء مهم من لقاءاته ومحادثاته في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستبدأ غدا حول جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني للعالم.

والجدير بالذكر ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كان هو شخصيا قبطان الطائرة المتوجهة من طهران الى بيروت.

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