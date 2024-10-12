١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠٦ ص
رمز الخبر: 85625056
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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من اجل لقاء المسؤولين اللبنانيين؛

قاليباف يصل الى بيروت

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠٦ ص
رمز الخبر: 85625056
قاليباف يصل الى بيروت

طهران/12 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" الى العاصمة اللبنانية بيروت قبل ان يتوجه الى جنيف للمشاركة في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي.

وقبل توجهه الى سويسرا للمشاركة في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي، وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف " منذ بضع الوقت الى مطار بيروت للتحدث مع السلطات اللبنانية ولإعلان دعمه لمقاومة وصمود شعب هذا البلد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

وبعد لقائه المسؤولين اللبنانيين ،يغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها الى جنيف حيث سيبحث في جزء مهم من لقاءاته ومحادثاته في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستبدأ غدا حول  جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني للعالم.

قاليباف يصل الى بيروت

والجدير بالذكر ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كان هو شخصيا قبطان الطائرة المتوجهة من طهران الى بيروت.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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