قاليباف: سأنقل رسالة دعم ايران شعبا وحكومة الى لبنان

ولدى وصوله والوفد البرلماني الايراني الى بيروت، صرح قالبياف الذي يزور لبنان بدعوة من رئيس مجلس النواب"نبيه بري" انه واستمرارا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف ، قائلا:" فضلت الحضور الى بيروت بدعوة من الرئيس نبيه بري أولا لنقل رسالة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني الى الشعب اللبناني ومفادها انهم سيبقون دائما الى جانب لبنان شعبا وحكومة ومقاومة.

واضاف قاليباف انه واستكمالا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي لشرح جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني والفلسطيني للعالم، لافتا الى ان هذه الرسالة هي تجسيد لواجبات ايران على الساحة الدولية في نصرة المظلومين ومنهم الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين.

وهذا وقد وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف " منذ بضع الوقت الى مطار بيروت للتحدث مع السلطات اللبنانية ولإعلان دعمه لمقاومة وصمود شعب هذا البلد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وبعدها يتوجهه الى سويسرا للمشاركة في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي.

وبعد لقائه المسؤولين اللبنانيين ،يغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها الى جنيف حيث سيبحث في جزء مهم من لقاءاته ومحادثاته في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستبدأ غدا حول جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني للعالم.

انتهى**ر.م