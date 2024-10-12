حماس: جریمة "جباليا" هي انتقام من المدنيين العزل

وأكدت حماس في بيان لها، أن مجزرة الاحتلال في جباليا البلد انتقام من المدنيين العزل بعد فشل الاحتلال النازي أمام رجال المقاومة وصمود شعبنا في الشمال.

وأضافت: إن مجازر الاحتلال الصهيوني التي تشتد ضد الشعب الفلسطيني في جباليا تهدف لمعاقبتهم على صمودهم ورفضهم كل محاولات التهجير عن أرضهم.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، منطقة جباليا ومعسكرها شمال قطاع غزة بقصف مدفعي.

وأعلنت مصادر إخبارية أن آليات حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه منازل الفلسطينيين في جباليا.

كما أفادت المصادر بأن قصف قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقتي "التوام" و"الصفطاوي" شمال غرب مخيم جباليا.

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت، أمس الجمعة، مجزرة جديدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، بقصف وتدمير مربع سكني فوق رؤوس ساكنيه، موقعة عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وفي المجزرة الجديدة التي شنها الكيان الصهيوني، استشهد 22 فلسطينيا، وأصابة أكثر من 90 شخصا، وفقد البعض.

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