بزشكيان: نقبل الكلمة الصحيحة بدون تحيّز/ رسالة الجامعة ان ترتقي بالبلاد الى صدارة العلم و التكنولوجيا

وخلال حفل انطلاق العام الدراسي الجامعي في ايران اليوم السبت في جامعة طهران، صرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان انه إذا كان هناك أي أمل في مستقبل ايران فهو موجود في الجامعة والأكاديميين ،وبطبيعة الحال فإن الصناعيين والمنتجين يشكلون مساحة كبيرة في هذا النطاق مؤكدا على ان رسالة الجامعة هي الارتقاء بايران العزيزة الى صدارة العلوم والفنون والتكنولوجيا.

واكد بزشكيان على ماقاله وزير الصحة الايراني "محمد رضا ظفرقندي" فيما يتعلق بكلمة الخير والشر موضحا بأن كلمة الخير لها جذورها الطيبة بينما لا يوجد هناك توافق على كلمة الشر لذلك تذهب مع الريح ولا اثر لها،مضيفا بأنه يجب التحدث بقوة وبثبات لان الخطاب القوي والثابت يستند الى وثائق علمية، وليس ان نقول شيء اليوم ويتم تغييره بعد شهرين.

واوضح الرئيس الايراني بأن الكلمة الصحيحة تنبع من أسس علمية،لافتا الى انه اذا استطاع اي فريق سواء كان يمينا او يسارا متدينا او غير متدين، أن يأتي بالكلمة الصحيحة والمستدلة فنحن ملزمون بقبولها بدون تحيّز.

وتوجه بكلمته للطلاب الاكاديميين ،موضحا بأن الطلاب يمكنهم حل مشكلة الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياسة والثقافة، بغض النظر ما اذا كان هناك خطة في الوقت الحالي، طالبا منهم التوجه ميدانيا بالعمل والتطبيق بدلا من تلقي النظريات فقط وذلك لاكتساب المهارات وحل المشاكل التي تواجهها المناطق عبر توقيع عقود مع الدولة التي تقوم بدعمهم ماليا ايضا.

ولفت الرئيس الايراني الى ان حكومته تسعى الى البحث عن الطلاب والاساتذة وتتوقع منهم المساعدة في حل المشاكل والصعوبات التي يواجهها المجتمع الايراني ، مؤكدا على ان الشخص الذي يتمتع بعقل مبدع ومقتدر ولديه حوافز وارادة من اجل ايصال وطنه إيران الى قمم المجد، يمكنه أن يجعل الرؤية التي أكدت عليها القيادة الإيرانية والمتمثلة بجعل ايران في صدارة بلدان المنطقة ، ممكنة بجهده ونشاطه.

انتهى**ر.م