قاليباف يتفقد المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت

وخلال زيارته لبنان اليوم، التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" رئيس مجلس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي" وبعدها توجه لتفقد المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واشار قاليباف الى انه عندما سأل اهالي المناطق التي تعرضت للقصف الصهيوني عما حدث لهم، اكدوا جميعا على ان العدو الصهيوني قام بقصفهم وهم جميعهم من المواطنين والمدنيين اللبنانيين المسلمين الذين يسكنون في هذه المنطقة.

وردا على اسئلة الصحفيين المتواجدين اثناء زيارته لهذه المناطق، اكد قاليباف على ان مما لاشك فيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستمرة في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وهذا الدعم نابع من مسؤولية ايران في الدفاع عن المظلومين والنازحين في هذه المنطقة.

كما رد على احد الصحفيين فيما يتعلق بدور الدول الاسلامية، موضحا انه مما لا شك فيه أنه يجب على جميع الدول الإسلامية أن تدين جرائم الكيان الصهيوني هذه.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قد أعلن صباح اليوم السبت من مطار بيروت، أنه يقوم بزيارة الى جنيف وهدف زيارته إلى لبنان هو نقل رسالة دعم الشعب والمسؤولين الإيرانيين للشعب اللبناني والمقاومة.

واضاف قاليباف انه واستكمالا لهذه الزيارة سيتوجه الى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي لشرح جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني والفلسطيني للعالم، لافتا الى ان هذه الرسالة هي تجسيد لواجبات ايران على الساحة الدولية في نصرة المظلومين ومنهم الشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين.

وبعد لقائه المسؤولين اللبنانيين ، يغادر قاليباف بيروت مساء اليوم متوجها الى جنيف حيث سيبحث في جزء مهم من لقاءاته ومحادثاته في القمة العالمية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستبدأ غدا حول جرائم الصهاينة ودعم فصائل المقاومة ضد هذه الجرائم من أجل توضيح حالة القمع التي يعاني منها الشعب اللبناني للعالم.

انتهى**ر.م