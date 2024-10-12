مسؤول : الحؤول دون نزوح الشعب الافغاني من اجندات مبادرة موسكو

وفي تصريح لمراسل "ارنا" حول مبادرة موسكو المتعلقة بالوضع والتطورات داخل افغانستان، اوضح كاظمي قمي : ان الاجتماع السادس لمبادرة موسكو، عقد يوم الجمعة الماضي في العاصمة الروسية؛ بمشاركة ممثلين عن 10 دول وحضور وزير الخارجية للهيئة الحاكمة في افغانستان.

وتابع : ان القضية الاهم في ذلك، هو انه رغم التطورات الجارية بالصعيد الدولي وخاصة قضية فلسطين ولبنان، لكن ملف افغانستان ما زال يشكل احد القضايا الرئيسية في المنطقة.

واضاف المبعوث الايراني : ان احد السبل الكفيلة بالخروح من الازمات ودعم الهيئة الحاكمة والشعب في افغانستان، هو استخدام الطاقات الاقليمية المتوفرة لدى دول الجوار.

واوضح، انه بناء على مبادرة موسكو ايضا، التأمت الدول الجارة، لتقصي الظروف السائدة والتطورات المواتية لتوسع نطاق هذا التعاون وفقا لمبادرة اقليمية تفضي الى دعم افغانستان في مجال مكافحة الارهاب، ودراسة الظروف التمهيدية للشروع في اعمار واعادة اعمار هذا البلد، وبما يؤدي الى الحؤول دون تدفق المهاجرين الافغان.

ومن القضايا الاخرى التي طرحت في هذا الاجتماع، وفقا لمبادرة موسكو، هو التركيز على قضايا البيئة التي تشكل احد الهواجس في المنطقة؛ بحسب كاظمي قمي.

انتهى ** ح ع