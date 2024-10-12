مسؤول : دول البريكس ترحب بالاقتراح الإيراني في مجال الأمراض غير المعدية

وقال رئیسي خلال الاجتماع الرابع عشر لوزراء الصحة في مجموعة البريكس المنعقد بروسیا : ان ایران، اقترحت تغيير منظور وبرامج الدول من البالغين إلى الأطفال في مجال الأمراض غير المعدية.

وأضاف : لقد حظي هذا الاقتراح باهتمام أعضاء مجموعة البريكس، وخاصة روسيا والهند والصين وممثل منظمة الصحة العالمية، وتقرر بأن تقدم إيران مشروعها في هذا الصدد خلال الاجتماع القادم لمجموعة البريكس باستضافة البرازيل.

یذکر ان الاجتماع الرابع عشر لوزراء الصحة في مجموعة البريكس، انعقد في موسكو يومي الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر.

انتهی**2054 / ح ع **