١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85625580
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مسؤول : دول البريكس ترحب بالاقتراح الإيراني في مجال الأمراض غير المعدية

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م
رمز الخبر: 85625580
مسؤول : دول البريكس ترحب بالاقتراح الإيراني في مجال الأمراض غير المعدية

طهران/12 تشرین الأول/أکتوبر/ارنا- أعلن نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "علي رضا رئیسي"، أن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس ترحب بمقترح إيران حول الأمراض غير المعدية.

وقال رئیسي خلال الاجتماع الرابع عشر لوزراء الصحة في مجموعة البريكس المنعقد بروسیا : ان ایران، اقترحت تغيير منظور وبرامج الدول من البالغين إلى الأطفال في مجال الأمراض غير المعدية.

وأضاف : لقد حظي هذا الاقتراح باهتمام أعضاء مجموعة البريكس، وخاصة روسيا والهند والصين وممثل منظمة الصحة العالمية، وتقرر بأن تقدم إيران مشروعها في هذا الصدد خلال الاجتماع القادم لمجموعة البريكس باستضافة البرازيل.

یذکر ان الاجتماع الرابع عشر لوزراء الصحة في مجموعة البريكس، انعقد في موسكو يومي الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر.

انتهی**2054 / ح ع **

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